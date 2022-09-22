فيفا يكشف موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مونديال قطر 2022





كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخميس، عن موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022”.

وأعلن فيفا في بيان رسمي: “ابتداء من يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2022، تنطلق مرحلة مبيعات الأخيرة في الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي/ 12:00 (منتصف النهار) بتوقيت الدوحة، وستتواصل حتى نهاية كأس العالم “قطر 2022” يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

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وتنطلق في قطر، النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم على الإطلاق تقام في العالم العربي، والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، كما أنها النسخة السابعة والأخيرة من نسخ كأس العالم التي يشارك فيها 32 منتخبا (بدأ ذلك منذ كأس العالم 1998).

يبدو أن المدير الفني البوسني وحيد حاليلوزيتش لا يزال غير مستوعب لقرار إقالته من تدريب المنتخب المغربي قبل انطلاق مونديال كأس العالم 2022، الذي ستحتضنه قطر في الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول القادمين، ليفتح أمامه باب اعتزال التدريب.

وقال حاليلوزيتش في تصريحات نقلها موقع راديو “أر إم سي” الفرنسي، الخميس: “لقد أثر علي هذا القرار في الحقيقة، حتى أني كنت أفكر في وضع حد لمسيرتي بطريقة غريبة بعض الشيء”.

وأكد حاليلوزيتش أنه يفكر في الابتعاد عن كرة القدم، بعد مسيرة استمرت لـ30 عاماً، درّب خلالها 14 نادياً ومنتخباً، ليضيف في هذا الشأن قائلاً “هذه هي الحياة، لقد مررت بالعديد من التقلبات في مسيرتي، ولكن ذلك كان ضربة موجعة لي، أفكر في أن أودع كرة القدم”.

كما اعترف المدرب البالغ من العمر 69 عاماً بأنه رفض العودة إلى التدريب مجدداً في الوقت الحالي، وذلك بعدما تلقى العديد من العروض، دون الكشف عنها، منذ إقالته من تدريب منتخب “أسود الأطلس”، في أغسطس/آب الماضي.

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وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن انفصاله عن حاليلوزيتش بسبب الاختلافات بين الطرفين قبل وقت وجيز من انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022، إذ تكرّر الأمر معه للمرة الثالثة بعد إقالته من تدريب منتخبي ساحل العاج واليابان، رغم أنه قادهما للتأهل إلى كأسي العالم 2010 و2018 على التوالي.

العربيه نت