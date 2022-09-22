مانشستر يونايتد يسجل خسائر بالملايين

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سجل مانشستر يونايتد خسائر صافية بلغت 115 مليون جنيه إسترليني (130 مليون يورو) في موسم 2021-2022 على الرغم من أن إجمالي الدخل ارتفع بنسبة 18%، ليستقر عند 583 مليون جنيه إسترليني (667 مليون يورو).

وتكشف حسابات النادي الإنجليزي أن التعاقدات مع كريستيانو رونالدو وجادون سانشو ورافائيل فاران زادت فاتورة رواتب يونايتد بنسبة 19.1%، لتصل إلى 440 مليون يورو، وهي الأعلى في تاريخ المسابقة، متفوقة على مانشستر سيتي.

وزادت ديون مانشستر يونايتد بنسبة 22% لتصل إلى 514 مليون جنيه إسترليني (588 مليون يورو).

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للنادي، ريتشارد أرنولد، أن الهدف لا يزال هو “الفوز بالمباريات وإمتاع الجماهير”.

وشدد على أن النتائج عكست التعافي بعد الوباء، وتأثرت بسبب عدم إجراء جولة ما قبل الموسم في صيف عام 2021.

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