نقل الجثامين من كل المحطات الخارجية وسفر أطفال السرطان إلى القاهرة مجاناً على شركة طيران سودانية





أكدت شركة صن اير للطيران بالسودان دعمها الكامل للأطفال المُصابين بالسرطان ومُصابي الفشل الكلوي.

وقال نائب المدير العام للشؤون الفنية بالشركة المُهندس ” شبلوف عبدالرحمن” في فعالية اليوم العالمي لسرطان الدم المزمن الذي شهدتها قاعة الصداقة بالخرطوم الخميس ، أن صن اير تُدرك جيداً حتمية مسؤوليتها المجتمعية، مُبيناً أنها ظلت تنحاز إلى الشرائح التي يجب دعمها والوقوف بجانبها.

منوهاً إلى إستمرار صن اير في نقل الأطفال المُصابين بالسرطان مجاناً إلى القاهرة، بالإضافة إلى نقل الجثامين مجاناً من كل المحطات الخارجية، علاوة على تخفيض في قيمة التذاكر لمرضى الفشل الكلوي.

الخرطوم:طيران بلدنا