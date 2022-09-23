حطم هاتف مشجع.. رونالدو متهم بارتكاب تصرف غير لائق





اتهمت رابطة كرة القدم الإنجليزية، يوم الجمعة، كريستيانو رونالدو بالضلوع في واقعة شهدت قيامه على ما يبدو بإلقاء هاتف من يد مشجع ايفرتون في مباراة بالدوري الممتاز في أبريل.

يزعم أن سلوك مهاجم مانشستر يونايتد كان غير لائق أو عنيف، حسبما قالت الرابطة.

تلقى رونالدو تحذيرا من الشرطة في أغسطس بعدما حققت معه بسبب اتهام بالاعتداء ووقوع ضرر جنائي بعد الواقعة في غوديسون بارك يوم 9 أبريل.

نشر مقطع مصور على الإنترنت لرونالدو يبدو فيه وهو يلقي هاتف محمول لأحد المشجعين على الأرض، بينما سار نحو نفق بعد هزيمة مانشستر بهدف مقابل لا شيء.

بموجب القانون البريطاني، التحذير ضروري من جانب الشرطة في الجرائم الصغيرة إن اعترف الشخص بالتهمة.

بعد الحادث، أصدر رونالدو اعتذارا نشره على منصات التواصل الاجتماعي بسبب ”نوبة غضبه” ودعا المشجع لمشاهدة مباراة في ملعب اولد ترافورد ”كبادرة على الروح الرياضية واللعب النظيف.”

سكاي نيوز