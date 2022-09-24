اتحاد الكرة يوافق على التماس يقضي بالمشاركة في الدوري العام





كشفت متابعات الصحيفة أن عشرة من الاتحادات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد السوداني لكرة القدم قد هدَّدت بسحب الثقة من مجلس إدارة الاتحاد وعضويته الحالية وطالبت الاتحادات بأنديتها المشاركة في الدوري العام المؤهل إلى الدوري الممتاز باعتمادها أو الإعلان عن مذكرة ممهورة بتوقيعاتهم للشروع في أمر سحب الثقة من الاتحاد السوداني لكرة القدم حال إصراره على إبعاد الاتحادات وأنديتها،وتحصلت الصحيفة على أسماء الاتحادات العشرة وهي اتحاد الخرطوم وكسلا والسوكي والجنينة ووادي حلفا ومليط والباوقة والعليفون والدويم ورفاعة،كما أن الاتحادات قد شرعت في عقد اجتماعات في هذا الصدد خلال الأيام الماضية وأوصلت قراراتها شفاهة إلى مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم الشئ الذي أقلق مضاجع الاتحاد.

وفي ذات السياق أن عدداً من أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد قد ناقشوا الأمر وبالتشاور مع أعضاء مجلس الإدارة أصدر رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، قرارًا قضي بالموافقة على الالتمسات المقدّمة من عددٍ من الاتحادات المحلية والأندية بالموافقة على مشاركتها في منافسة الدوري العام لهذا الموسم 2022 م ـ 2023م، بصورة استثنائيةٍ.

جاء ذلك بحسب المكتب الإعلامي، ممهورٍ بتوقيع الأمين العام للاتحاد مجدي شمس الدين،وأفاد التعميم، أنّ الخطوة جاءت تقديرًا للظروف التي وردت في الالتماسات،وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، د.معتصم جعفر، إنّه واعتبارًا من الموسم القادم ستكون المشاركة قاصرة على الاتحادات المحلية لكرة القدم والأندية التي أكملت المنافسة من دورتين كاملتين.

صحيفة الصيحة