معتصم جعفر يتعهّد بدعم الأكاديميات والمدارس السنية لتغذية المنتخبات





إدارة الأكاديمية كرّمت معتصم جعفر قائد الكرة السودانية.

أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم معتصم جعفر سرّ الختم، عن دعم الأكاديميات والمدارس السنية، وعمل برنامج يحمي اللاعبين ومنافسات وبرامج تخدم تطوّر الكرة السودانية، وتغذّي المنتخبات السنيه

والجمعة، شرّف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، معتصم جعفر، بمعهد تدريب الشرطة بشارع عبيد ختم، مهرجان أكاديمية أسباير سيتي للرياضة.

وفازت أكاديمية أسباير سيتي للرياضة ببطولة البراعم U14 التي نظمها جسم الأكاديميات والمدارس السنية قطاع الخرطوم.

باج نيوز