الأهلي الليبي يوجه إنذارًا شديد اللهجة للمريخ السوداني





قبل اللقاء المرتقب بينهما في دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

وجه نادي الأهلي طرابلس الليبي، بعرضه القويّ اليوم السبت، إنذارًا شديد اللهجة للمريخ السوداني، قبل اللقاء المرتقب بينهما في الثامن من أكتوبر المقبل، ضمن دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلّبه وديًا على فريق الأمواج بثمانية أهداف دون مقابل.

وأنهى الأهلي طرابلس الشوط الأوّل بخمسة أهداف، تبادل في إحرازها أيوب عياد، محمد الغنودي”هدفين”، الطبّال”هدفين”.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، أضاف الأهلي ثلاثة أهداف عن طريق علاء القجدار، أحمد القديري”هدفين”.

باج نيوز