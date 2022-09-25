(صقور الجديان) تعود للتدريبات لمواجهة الإثيوبي





أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حصة تدريبية صباحية السبت، على ملعب ابيبي بيكلا ، تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب برهان تية وطاقمه المعاون وعلى رأسه أحمد النور مدرب الحراس وإيهاب أبو إدريس مدرب الأحمال، في وجود المدير الإداري للمنتخب ياسر الجعلي، والمشرف العام وعضو لجنة المنتخبات الدكتور أبوبكر أحمد علي (المناقل)، وصلاح الدين عبد الله عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وأعضاء الجمعية العمومية المرافقين، يوسف ابرا، وسمير محمد، وتحت أنظار المدير الفني للاتحاد الخبير الوطني محمد عبد الله مازدا، المران الصباحي عمد فيه الجهاز الفني إلى تصحيح الأخطاء التي صاحبت المباراة الأولى أمام الإثيوبي والتي لعبت الجمعة 23 سبتمبر، وآلت إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل وأحرز هدف صقور الجديان عبدالرؤوف يعقوب. المنتخب الأول سيختتم تحضيراته للمواجهة الثانية أمام الإثيوبي وهي المعتمدة والمقيَّدة ضمن أيام (الفيفا) بحصة تدريبية اليوم الأحد، وستقام المباراة يوم الاثنين الموافق 26 سبتمبر، الجاري، على ذات ملعب ابيبي بيكلا، وعن الأجواء في معسكر المنتخب الأول بفندق جوبتير في وسط العاصمة أديس أبابا أكدت البعثة أنها جيِّدة جداً ويسودها الانسجام بين أفراد البعثة، وقد طمأن الدكتور أحمد كمبوني طبيب المنتخب على سلامة الجميع، وأشاد أفراد البعثة بالمجهود الكبير الذي يبذله مسؤول العلاج الطبيعي الدكتور أسعد سلمان.

صحيفة الصيحة