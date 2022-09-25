الهلال في انتظار موافقة اتحاد الكرة على معسكره الخارجي





شرع فريق الهلال في الترتيبات الرسمية للانتظام في معسكره الخارجي استعداداً لمواجهة الشباب التنزاني في الدوري الثاني من الأندية الأبطال، هذا ومن المنتظر أن تغادر بعثته فجر الأربعاء، وذلك بعد خوض مباراة أمام الهلال الفاشر في كأس السودان القومي، وتعود تفاصيل المعسكر الخارجي التي تحصلت عليها الصحيفة إلى أن المدير الفنى للهلال فلوران وضع المعسكر الخارجي المقترح بالكونغو الديموقراطية أولوية ملحة لجاهزية الفريق لمواجهة الشباب في الأبطال، على أن يخوض الهلال مباراة واحدة من العيار الثقيل، وقد تحصل فعلياً على موافقة فريق مازيمبي الكنغولي لأداء المباراة الإعدادية، إلى ذلك كشف مصدر مطلع إلى أن الهلال قد دفع بخطاب رسمي للاتحاد السوداني لكرة القدم وينتظر الهلال الموافقة النهائية منه، لتأكيد قيام المعسكر الخارجي بشكل نهائي.

ويستأنف الفريق تحضيراته (الأحد) استعداداً لمواجهة هلال الفاشر المقرَّرة يوم الثلاثاء المقبل، في كأس السودان القومي،وكان الجهاز الفني للهلال قد منح لاعبي الفريق راحة عن التدريبات يوم أمس، بعد خوضهم مباراة مينارتي التي كسبها الهلال بخماسية.

صحيفة الصيحة