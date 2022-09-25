



كشفت متابعات لـ(المصادر) عن تصاعد جديد في أسعار زيوت الطعام بالأسواق، وعزا متعاملون ذلك لارتفاع أسعار الفول السوداني بجانب الزيادات التي فرضتها الحكومة على تعرفتي الكهرباء والوقود، مما انعكس مباشرة على خروج بعض المنتجين والمصانع عن العمل نسبة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقال تاجر زيوت بالسوق المحلي بالخرطوم إن أسعار الزيوت مرتفعة وذلك نسبة لتكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الخام، وأشار إلى خروج بعض المنتجين عن دائرة الإنتاج نسبة لتراجع نسب الأرباح مقارنة بأسعار التكلفة العالية، وكشف عن ارتفاع سعر خام الفول حيث بلغ 525 ألف جنيه للطن، وأوضح أن سعر جركانة الزيت العبوة الكبيرة 36 لتر قفزت إلى 20 ألف جنيه مقارنة بـ17500 جنيه، وأرجع التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه، عبر حديثه لـ(اليوم التالي) أن زيادة أسعار الفول الخام وتكاليف إنتاجه ظهرت مباشرة بصورة عكسية على زيادة أسعار زيوت الطعام بالأسواق، وأكد أن بذلك التكلفة أصبحت عالية على المصانع التي تنتج الزيوت، وأشار إلى أن زيادة تعرفة الكهرباء وكذلك الوقود ساهمت في ضعف إنتاج زيوت الطعام، منوهاً إلى بروز حالة الكساد بالأسواق، ويتوقع أن تحدث زيادة أخرى في الزيوت بالأسواق.

الخرطوم: علي وقيع الله

صحيفة اليوم التالي