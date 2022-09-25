أكثر من (15) طناً من الذهب إنتاج النصف الأول من 2022م





كشف تقرير حكومي أن إنتاج الذهب بلغ في النصف الأول من العام 2022م 15.28 طناً من الذهب.

وأوضح التقرير أن الإنتاج من شركات الامتياز بلغ 3.64 طن في وقت كان المخطط له 3.35 طن بنسبة إنجاز بلغت 105%، فيما أنتجت شركات معالجة مخلفات التعدين التقليدي 6.09 طن من 5.69 طن بنسبة إنتاج بلغت 107%، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 5.55 طن من المخطط 17.5 طن بنسبة 32%.

وأعلن تقرير أداء نصف العام الصادر من الشركة السودانية للموارد المعدنية أن جملة الإيرادات عن نصف العام الأول من العام 2022م 81.5 مليار جنيه.

ووفق التقرير يشغل التعدين 173 ألف كلم تعادل 16% من مساحة السودان، وتشغل شركات التعدين الوطنية 62% من المساحة، مقابل 38% تشغلها شركات امتياز أجنبية يبلغ عددها وفق التقرير “36” شركة امتياز أجنبية، من “18” دولة، تتصدرها الصين بعدد “11” شركة تعدين، ثم “3” شركات لدول الهند وتركيا والمغرب وقطر، وشركتان سعوديتان، وشركة واحدة لكل من الإمارات، أرمينيا، مصر، الأردن، كندا، جنوب أفريقيا، اليابان، اليمن، روسيا، عمان وبريطانيا، فيما توجد “21” شركة امتياز أجنبية أخرى لم يتم تصنيفها بعد لعدم اكتمال ملفاتها.

أما شركات المخلفات وحجر المعدنين فهي وطنية بنسبة 98%، و2% شركات أجنبية.

وبحسب التقرير خلال الفترة المعنية استفادت “12” من الولايات التي تستضيف أنشطة تعدينية من مشروعات المسؤولية المجتمعية التي بلغت في مجملها “79” مشروعاً بقيمة إجمالية تجاوزت “1.9” مليار جنيه، وتنوعت المشروعات بين الطرق والمياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، ومن جملة المشروعات الـ”79″ اكتمل تنفيذ “25” مشروعاً فيما يوجد “20” مشروعاً تحت التشييد وعدد “6” مشاريع غير مفعلة، وتم تحويل “28” مشروعاً للولايات.

ووفق آخر إحصاء بلغ إجمالي أسواق التعدين “86” سوق تعدين تنتشر في 12 ولاية تتصدرها ولاية جنوب كردفان بعدد “24” سوق تعدين، ثم البحر الأحمر والولاية الشمالية “10” أسواق، وعدد “8” أسواق بجنوب دارفور، وفي شمال دارفور “7” أسواق، فيما توجد “5” أسواق تعدين بولايتي نهر النيل والقضارف، و”4″ أسواق تعدين بكل من النيل الأزرق وشمال كردفان وغرب كردفان، و”3″ أسواق بوسط دارفور، وسوقا تعدين بولاية كسلا.

صحيفة اليوم التالي