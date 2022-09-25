لابورتا يعد خطة خاصة للتكفير عن ذنبه باستعادة ميسي





تحلم جماهير نادي برشلونة الإسباني، ومعهم الرئيس جوان لابورتا، في استعادة أسطورة الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع انقضاء العقد الذي يربطه مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهاية الموسم.

ويُعد الرئيس الكتالوني خطة نقل موقع راديو “آر إم سي سبورت” الفرنسي تفاصيلها، أمس السبت، ووصفها بالطموحة بما أنها بالغة الصعوبة بالنظر لبعض العوامل مثل الوضع المالي للنادي، الذي يبقى تحت مراقبة الرابطة الإسبانية، والطريقة التي رحل بها النجم العالمي عن البرسا.

ويعتبر لابورتا أنّ عودة ميسي تحدٍ شخصي عليه أن ينجح فيه، لشعوره بالذنب في قضية رحيله، ولهذا تقتضي خطته لإقناع الأرجنتيني عبر منحه الظروف المواتية وتلبية الشروط التي يضعها للموافقة على العودة، وتقليده مهمة سفير الفريق في العالم مع نهاية مشواره.

ويحاول لابورتا تخفيف سوء التفاهم بينه وبين “البرغوث”، عبر التواصل مع محيطه والحديث في الموضوع، لكن لقاء بين الرجلين يبدو مستحيلاً في الفترة الحالية، بما أنّ ميسي يصرّ على احترام عقده مع سان جيرمان، وإمكانية توقيعه على عقد جديد تبقى واردة بقوة.

ميسي يكشف عن دور سان جيرمان بتألقه مع اقتراب المونديال

وعلى لابورتا أن يجد حلاً نهائياً للمشاكل الاقتصادية ذات الحلول المؤقتة، ويتعلق الأمر بحجم رواتب نجوم الفريق الذي يعد إشكالاً كبيراً ومن شأنه أن يحرم برشلونة من استقدام اللاعبين خلال فترة الانتقالات المقبلة، وعليه سيكون من الضروري التخلي عن بعض الأسماء مثل الإسبانيين جوردي ألبا وجيرارد بيكيه والهولندي فرينكي دي يونغ، وفق الصحيفة.

سكاي نيوز