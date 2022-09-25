بعد البرغوث.. ميسي يحصل على لقب جديد من عالم الحيوان





نال ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان لقبا مفاجئا من زملائه، بعد الفوز الودي الكاسح على هندوراس 3-0.

واشتهر ليونيل ميسي بعدة ألقاب، وأهمها “la pulga” أو بالعربية “البرغوث” لصغر حجمه ولدغاته السريعة في مرمى الخصوم.

لكن زملاء ميسي في الأرجنتين كشفوا عن لقب جديد بعد مباراة هندوراس التي سجل فيها اللاعب هدفين، ويدعى “Weasel”، وهو حيوان يطلق عليه باللغة العربية “ابن عرس”.

وظهر اللقب الجديد على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا عبر حساب ليونيل ميسي على “إنستجرام” بعدما نشر مجموعة من الصور ليعلق عليها قائلا: “ليلة رائعة جديدة مع المنتخب الوطني، أشكركم على دعمكم مرة أخرى!”.

وجاء زميله في الأرجنتين رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد عبر التعليقات على المنشور، ليرد قائلا: “هكذا يعض (ابن عرس)”، وعلّق زميله الآخر بابو جوميز لاعب إشبيلية بالمثل قائلا: “(ابن عرس) مجنون!”، ليخلق اللقب حالة من الجدل بين الجماهير.

“Weasel” بالعربية تعني اِبْنُ عِرْس أو العِرْس أو السُّرْعُوب أو السُّنْعُب أو الرغوب، وهو جنس من الحيوانات يتبع فصيلة العرسيات من رتبة اللواحم، ويتراوح طوله من 15 – 35 سم، ويتواجد في جميع القارات باستثناء أستراليا، وفقا لموسوعة “ويكيبيديا”.

لقب ميسي الجديد ابن عرس

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه في الوقت الحالي لا يزال السبب وراء منح زملاء ميسي هذا اللقب سراً، وقد تم الاحتفاظ به داخل غرفة الملابس، غير أن الشائعات بدأت تنتشر ويُعتقد أنه جاء من لاعبين شاركوا غرفة خلع الملابس مع نجم باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن هذا المزاح بين نجوم “التانجو” يشير إلى ارتفاع معنويات منتخب الأرجنتين قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 بدولة قطر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

العربيه نت