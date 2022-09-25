ريال مدريد يحسم كلاسيكو السلة أمام برشلونة ويتوج بلقب كأس السوبر





حسم فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بعدما تغلب في مواجهة الكلاسيكو على غريمه التاريخي فريق برشلونة، الأحد، بنتيجة (89-83)، في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي المسابقة المحلية، في صالة “سان بابلو”، بمدينة إشبيلية.

وبدأ ريال مدريد مواجهة كأس السوبر الإسباني لكرة السلة بقوة، بعدما أحكم نجوم “الملكي” قبضتهم، وحسموا النتيجة لصالحهم في الشوط الأول، بنتيجة (17-15)، لكن برشلونة انتفض في الشوط الثاني، واستطاع التفوق بنتيجة (22-15).

واستفاق ريال مدريد في الشوط الثالث، واستطاع التفوق بنتيجة (26-12)، لكن برشلونة عاد في الشوط الرابع، وحسمه بنتيجة (22-16)، ليتجه الفريقان إلى الشوط الحاسم، الذي تمكن فيه فريق ريال مدريد من التتويج بلقب كأس السوبر الإسباني، عقب فوزه في الكلاسيكو بنتيجة (89-83).

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وكان ريال مدريد، قد بلغ نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة السلة، بعدما تغلب على منافسه كوسور ريال بيتيس في نصف النهائي، بنتيجة (100-69)، فيما حسم برشلونة تأهله للنهائي، عقب انتصاره على خوفينتوت بادالونا، بنتيجة (91-74)

العربيه نت