المالية تحدد رسوم مياه الري بالمشاريع القومية





أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، منشوراً حددت فيه تعرفة رسوم خدمات مياه الري بالمشاريع القومية، وقالت وزارة المالية في المنشور؛ إنه في إطار تجويد مستوى الخدمات للهيئات الزراعية، فقد تقرر أن تكون رسوم الري للعام 2022- 2023 للمشاريع القومية الأربعة على النحو التالي: مشروع حلفا الجديدة الزراعي ( ٤٥٠٠) جنيه للفدان، مشروع الجزيرة (٦) آلاف جنيه للفدان، مشروع الرهد الزراعي (٨) آلاف جنيه للفدان، مشروع السوكي الزراعي (٨) آلاف جنيه للفدان، وتساعد رسوم مياه الري في تأهيل القنوات والترع ونظافة الحشائش، وصيانة الأبواب والمنظمات المائية.

صحيفة اليوم التالي