العربية السودان في الميزان “5” ..ماذا قال المُهندس محمد صلاح الزين؟





تباينت الآراء حول الشراكة التي تم ابرامها بين طيران العربية الإماراتية ورجل الأعمال السوداني أسامة داؤود التي افضت بحسب الإعلان عنها عن شركة العربية السودان،وحيال ذلك فقد أكد البعض أنها تُمثل إضافة لصناعة الطيران في السودان، وعلى الضفة الأخرى من النهر يقف تيار مُتوجس من هذه الشراكة وانعكاساتها السالبة على شركات الطيران الوطنية، وبين هذا الرأي وذاك وبعيداً عن الانطباعية وقريباً من العلمية، استنطقت مجلة _ طيران بلدنا _ عدد من خبراء الطيران ومسؤولين بشركات طيران سودانية عن هذه الشراكة، ونفسح المجال لخبير الطيران المهندس محمد صلاح للزين الذي قال:_

انا ضد شراكة أسامة داؤد وطيران العربية جملة وتفصيلا لعدد من الأسباب منها..

الجانبان يفتقدان إلى المهنية ،كما يبدو أن هناك تآمُر خفى فى حقوق السودان لا ندرى من وراءه، وأيضاً فإن أسامة داؤد غير مؤهل لدخول صناعة الطيران المُعقدة.

وهناك أمر آخر جدير بالملاحظة وهو ان أسامة داؤد هو الذى يُصرح وحده، هل يخفى أسماء من يعينه فى الفك والمشروع من السودانيين، أم هم من الخارج الذين يبحثون عن مصالحهم.

نحن أدرى بهذه الصناعة ونعرف أن كانت هذه الشراكة تصب فى مصلحة الوطن.

لذا فإن السيد وزير الدفاع مُطالب بإيقاف مايدور وراء الكواليس، وكذلك سفارة الإمارات عليها التدخل للابعاد المُتشعبة التى تضر بمصلحة طيران العربيه وتتدخل فى مشروع غير مقبول للسودان، ومعلوم أن السودان لا يُحكم بحكومة مُنتخبة الآن .

ومؤتمر باريس رصد إثنين بليون دولار للناقل الوطنى والنواقل الوطنية السودانية عامة سيكون لها شأن وقول فى ذلك.

مهندس محمد صلاح الزين

مهندس مستشار الطيران

/ زميل الجمعية الملكية للطيران / بريطانيا

رائد هندسه الطيران لسودانير ومدير الهندسة سابقاً، ومدير سابق لعدة من مؤسسات طيران كبرى بالخليج.

الخرطوم:طيران بلدنا