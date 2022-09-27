عرض ماليزي للسودان بإدخال القيمة المضافة لصادراته الحيوانية





قال سفير ماليزيا لدى الخرطوم ، محمد أرزدان جميل، إن السودان يطل على البحر الأحمر الذي يوفر (10%) من التجارة البحرية للعالم، كذلك نحن في ماليزيا نطل على الممر البحري (مالاكا) الذي يشرف على (60%) من التجارة البحرية العالمية.

وأضاف، في حوار مع (وكالة السودان للأنباء)، أن بلاده تفهم تماماً أن السودان دولة تجارية مهمة، ليس فقط للقرن الأفريقي، بل للقارة بأجمعها.

واشار إلى أن هناك حاجة للنظر في الإمكانات الهائلة التي يمتلكها السودان، بأراضيه الزراعية الخصبة الواسعة يمكنه أن يدعم ماليزيا في تأمين احتياجات الأمن الغذائي، وأيضاً السودان بما يملكه من احتياطي الغاز والنفط يمكنه أن يسد ثغرة الاحتياجات النفطية.

وأضاف: “أمضيت في السودان قرابة الأربعة أعوام ورأيت الكثير من الإمكانات، خاصة في المجال الزراعي، وماليزيا يمكن أن تدعم السودان بإدخال القيمة المضافة في مجال الثروة الحيوانية، بدلاً عن تصدير مادة خام أو حيوانات حية”

وتابع: “يمكن أن تذبح وتجهز لحوم للتصدير وعبر الماركة التجارية الماليزية “حلال” يمكن أن يكون السودان الرقم الأول في أفريقيا وأوربا ودول الخليج”.

صحيفة السوداني