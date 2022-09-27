بنك الخرطوم يصدر بيانا حول توقف تطبيق بنكك واسع الانتشار في السودان





إستمر تعطل تطبيق (بنكك) المملوك لبنك الخرطوم أحد أكبر البوك العاملة في السودان منذ صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ عن العمل وشكا مواطنون من توقف تطبيق (بنكك) الأمر الذي عطل إجراءات معاملات مهمة للمواطنين وحركة الأسواق التجارية لمستخدمي التطبيق واسع الانتشار.

وأصدر بنك الخرطوم مساء الثلاثاء البيان التالي (عملاءنا الكرام ،،

يعمل فريقنا التقني على معالجات ضرورية في مخدمات البنك الإكترونية، لذلك هنالك توقف في الخدمات الإلكترونية عبر الصرافات الآلية و لفروع وتطبيق بنكك إلى الساعة 12 بعد منتصف الليل، على أن تعود الخدمة بعد ذلك مباشرةً، نشكر حسن تفهمكم الدائم ونسعى دوماً لإرضاءكم).

الخرطوم ( كوش نيوز)