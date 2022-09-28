متابعات تكشف عن ارتفاع في أسعار المستلزمات المدرسية بأسواق العاصمة





مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد تتحرك الأسر لشراء المستلزمات المدرسية، لكن نسبة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية العامة، لم تتمكن معظم الأسر من شرائها بسهولة ويسر نسبة لغلائها مقارنة بالسابق، وكشفت جولة لـ(اليوم التالي) بأسواق العاصمة عن ارتفاع صارخ في أسعار المستلزمات المدرسية بجانب ضعف الإقبال على الشراء وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

يقول صاحب المكتبة الطيب طارق، إن أسعار المستلزمات المدرسة عالية جداً، وكشف عن تفاوت في أسعار الحقيبة المدرسية، ويشير إلى أن سعر الحقيبة يتفاوت من 3500 للحقائب الصغيرة ومن 10 آلاف جنيه للحقائب الكبيرة، وقال إن سعر دستة الكراسات تتراوح ما بين 2500 إلى 2800 جنيه، ودستة أقلام الرصاص بـ1200 جنيه ودستة أقلام الحبر بلغت 3600 جنيه، فيما زاد سعر علبة الهندسة من 1500 إلى 2000 جنيه، وتابع: تراوح سعر قطعة الجلاد الواحدة إلى 200 جنيه للعادي و500 جنيه للفاخر.

ويضيف التاجر أباذر خالد أن الإقبال على الشراء ضعيف، وعزا ذلك للظروف الاقتصادية بالبلاد، التي قال إنها أثرت بشكل ملحوظ على كل السلع والخدمات.

فيما يقول المواطن محمد عيسى إن السوق في حالة ارتفاع مستمر وإن المواطن يعاني من ضعف السيولة، وأشار إلى أن لديه ثلاثة من الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة، وواصل حديثه: نسبة للحالة الاقتصادية التي وصفها بالقاسية، أنه اكتفى بشراء الكراسات والأقلام والزي المدرسي، وزاد: أما بالنسبة للأحذية والحقائب المدرسية نسبة لأسعارها العالية هذا العام، قائلاً: (إن القديمة بحالة جيدة وبتمشي الحال).

الخرطوم: أميرة أحمد

صحيفة اليوم التالي