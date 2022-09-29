المواصفات ومباحث التموين والمستهلك: حملة للتوعية باشتراطات ”حلوى المولد”





أعلنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، عن انطلاقة الحملة القومية السابعة لتوعية المُستهلك لموسم المولد النبوي الشريف 1444هـ.

وكشفت رحبة سعيد عبد الله المدير العام المكلف للهيئة أن الحملة تهدف للتبصير بالاشتراطات الواجب توافرها في حلوى المولد والتأكيد على عدم استخدام الرطل في المعاملات التجارية، مشيرةً لأهمية تنبيه المُصنِّعين للالتزام بهذه الاشتراطات، ونوهت رحبة أنه خلال الحملة التي تنفذ بواسطة فريق مشترك بين فروع المواصفات وشرطة مباحث التموين والمُستهلك، سيتم جمع كل الأوزان المُخالفة والتأكيد على أنّ الكيلو جرام هو معيار الوزن في السودان، حاثّةً المستهلكين للتمسُّك بحقوقهم والشراء بالأوزان المعتمدة، وأشارت رحبة لأهم الاشتراطات الفنية التي نصّت عليها المُواصفة القياسية السودانية للحلوى بأن تكون خالية من الكحول ومنتجات الخنزير ومشتقاتها، ويجب أن تكون الألوان المُستخدمة فيها مسموحاً بها غذائياً وعدم الإفراط والمبالغة في استخدامها، وأن تكون خالية من الحشرات وأجزائها والأجسام الغريبة، وخالية من المحليات الاصطناعية، وألا تكون متميعة أو ملتصقة ببعضها أو بورق التغليف، ويجب ألا تقل نسبة الحُمص فيها عن 18% والسمسم عن 20% والفول السوداني عن 18% من الوزن الكلي للحلوى كلاً على حِدَة.

صحيفة الصيحة