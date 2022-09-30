الكشف عن أجور الطيارين بالسودان والخليج





كشف كابتن طيار عن أجور الطيارين في السودان وشركات الطيران بدول الخليج.

وأشار في تعليق له على إحدى مجموعات تطبيق الواتس آب تضم مختصين بالطيران إلى أن مُرتب الطيار الوطني في شركات الطيران السودانية يبلُغ تقريباً ألف دولار او مايُعادل المبلغ بالجنيه السوداني، لافتاً إلى أن الطيار أيضاً يحصل على 40 دولار عن كل ساعة طيران، موضحاً أن الكابتن اذا كانت ساعات طيرانه في الشهر مائة فإنه يتقاضي حافز 60 ساعة.

ونوه إلى أن الشركات بالخليج اتفقت علي توحيد الأجور الشهرية للطيارين وذلك بواقع عشرة الف دولار راتب أساسي بالإضافة إلى 40 درهم/ريال لساعة الطيران.

الخرطوم: طيران بلدنا