مُقترح ببيع طائرة سودانير الإيرباص 320





في ظل عدم دعم الدولة للشركة، أكد محمد عصام مهلل الذي يحمل بكالريوس إدارة طيران إمكانية نهوض سودانير وذلك عبر بيع طائرة الإيرباص 320 واستئجار عدد من الطائرات، وأوضح من خلال مُقترحه إمكانية نجاح هذه التجربة.

وكتب في رسالة إلى طيران بلدنا:أمر سودانير يهمنا جميعاً لأنها ناقلنا الوطني، ومقترحي يتمثل في أن الشركة تمتلك طائرة من طراز A320 وسعرها 96.7مليون دولار،يُمكن لسودانير بيع الطائرة وبالمقابل تستأجر طائرات،

وإذا اتخذنا الخطوط الجوية القطرية مُثالاً فإن لديها ست طائرات 787-8 مستأجرة من شركة “آي سي بي سي فاينانشيال ليزينج” وهي A7-BCY و A7-BCZ و A7-BDA و A7-BDB و A7-BDC و A7-BDD،ويبلُغ عمر إحدى تلك الطائرات ، A7-BCY ، أكثر من ست سنوات بقليل، وتدفع “قطر إيرويز” ما يقدر بنحو 450 ألف دولار شهريًّا مقابل الستة طائرات، وهذا الرقم يعني 15وجهة عالمية يومياً،

ولو استاجرت سودانير طائرات بوينج ٧٣٧ لأنها ارخص يمكنها تسيير رحلات إلى عدد كبير من المحطات وبالتالي زيادة في عدد الرحلات وخلال عام فإن العائد من التشغيل العالي يُساعد الشركة على شراء طائرات واستئجار المزيد، وبصفة عامة فإن كل شركات الطيران تستأجر طائرات وهذا جزء من تفاصيل الطيران عالمياً.

الخرطوم: طيران بلدنا