طالب طيران يطرح قضية مُهمة ويستغيث بسبب طائرة تكنام





بعث طالب طيران برسالة إلى مجلة طيران بلدنا طرح من خلالها قضية قال أنها تواجه الذين يدرسون قيادة الطائرات في السودان، حيث أجمع عدد من الخبراء الذين عرضنا عليهم ماكتبه الطالب صحة وحقيقة ماذهب إليه. وهنا نستعرض رسالته كما جاءات…

“ياناس طيران بلدنا نرجو الإهتمام بقضية ال multi-engine و instrument rating، لأنه من غير الممكن ألا يوجد في السودان، بنسمع بمدارس طيران استوردت طائرات سيسنا و عن جهة أكاديمية تمتلك طائرة تكنام multi لكن على الأرض لايوجد شيء، انا وكثير من طلاب قيادة الطائرات بناخذ رخصة طيار تجاري ب single engine لعدم وجود طائرة multi engine approved، وليس أمامنا غير السفر خارج البلاد”.

وأضاف:”أحد أصحاب مدارس الطيران استورد خمسة طائرات سيسنا، إذا استجلب واحدة multi كان الأمر سيكون جيد لنا وله”.

وختم حديثه:”إحدى مؤسسات تدريس قيادة الطائرات تمتلك طائرة تكنام multi ولكن لا تعلم ولانعرف حقيقة عدم استعمالها في التدريب، وفي ظل هذا الوضع فإن الطلاب يسافرون إلى جنوب أفريقيا من أجل الmulti”.

الخرطوم:طيران بلدنا