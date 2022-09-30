وزير الاتصالات يطالب بمراعاة احتياجات الدول النامية للتطور





طالب وزير الاتصالات والتحول الرقمي المكلف عادل حسن محمد، مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد ببوخارست، بمراعاة احتياجات الدول النامية المختلفة خلال مناقشتهم الوثائق، ومراعاة رغبة شعوبها الصادقة في اللحاق بركب التطور والنماء.

وأعرب عن أمله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات تلبي احتياجات البلدان النامية تصحبها استراتيجيات واضحة المعالم للاتحاد الدولي للاتصالات تنفذ خلالها المبادرات كافة لسد الفجوة الرقمية وتعمل على تطوير الشبكات بالدول النامية.

وتجدر الإشارة وفقاً لتقارير رسمية إلى أن ثلث سكان العالم غير موصولين بالإنترنت وجلهم من القارة الإفريقية بمعدل 40%من سكان القارة، وأن من تتوفر لديهم الخدمة تتوفر بسرعات منخفضة على الرغم من أن أسعار خدمات الاتصالات في الدول النامية هي الأعلى بين جميع الأقاليم العالمية.

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