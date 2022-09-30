تراجع في الذهب بمجمع الخرطوم





أكد عدد من تجارالذهب بالخرطوم تراجع أسعار الذهب نتيجة للركود وتوقف حركتي البيع والشراء بسوق الذهب وتراجع أوقية أونصة البورصة العالمية.

وقال شيخ الصاغة محمد تبيدي في حديثه لـ( السوداني) إن هنالك تراجعًا في حركتي البيع والشراء وتراجع إنتاج الذهب بسبب الركود بالأسواق ، مبينًا أن سعر الخام تراجع إلى(٢٦،٥) ألف جنيه بدلًاعن(٢٧) ألف جنيه وتراجع أوقية أونصة البورصة العالمية من (١،٧٢٠) إلى(١،٦١٩) دولار،متوقعًا تراجع في الأسعار وسعر الذهب المشغول يتراوح مابين (٣١_٣٢) ألف جنيه للجرام.

وقال تاجر ذهب بالخرطوم الطاهر إبراهيم إن هنالك عزوفًا بسوق الذهب رغم تراجع الأسعار، مبينًا أن سعر الجرام تراجع من (٣٥) إلى(٣٢) ألف جنيه، متوقعًا تراجعًا في الأسعار حال استمر الركود، وقال إن هنالك تراجعًا كبيرًا في الذهب عالميًا، وأشار إبراهيم إلى أن هنالك وفرةً في معروض الذهب المشغول وضعف في القوى الشرائية وفي ذات السياق قال صائغ ذهب بابكر فضل إن المستهلك أصبح صرف الذهب أكثر من الشراء بسبب الغلاء وانعدام السيولة، مبينًا أن سعر الجرام للذهب الكويتي(٣١) ألف جنيه والبحريني(٣٠) ألف جنيه أما التركي (٣٢) ألف جنيه وسعر الذهب السعودي (٢٩) ألف جنيه أما سعر جرام الذهب المكسور (٢٦،٣٠٠) جنيه متوقعًا المزيد من تراجع الأسعار بسبب الركود والعزوف عن الشراء.

السوداني