ارتياح في حيدر اباد الهندية بسبب خطوة طيران بدر





رحّب عدد مُقدر من السودانيين بدولة الهند بالانباء التي كشفت عن إقتراب طيران بدر السوداني من تسييّر رحلات مُباشرة بين الخرطوم ومدينة مومباي الهندية.

في مطعم أمواج للاكلات العربية الذي يملكه سوداني بوسط مدينة حيدر آباد الهندية رصدت مجلة _ طيران بلدنا _ عبر رئيس تحريرها نقاشاً لمجموعة من السودانيين حول المُعاناة التي يتكبدونها في السفر بين البلدين لعدم وجود خط جوي مباشر بين الخرطوم والمُدن الهندية.

وجأر بعضهم من طول فترة الإنتظار بعدد من المطارات الخليجية، عطفاً على إرتفاع تذاكر شركات أخرى، ولفتوا إلى أن طيران بدر من شأنه بعد تدشينه خط الهند كما أعلن من قبل أن يُسهم في زيادة الحركة بين البلدين وتخفيف المعاناة على المُسافر السوداني.

وتشهد حركة سفر السودانيين إلى الهند إرتفاعاً ملحوظاً وذلك بغرض العلاج، التجار والدراسة.

وكان طيران بدر وعقب إرتفاع عدد طائراته من الجيل الجديد الي ستة قد أعلن عن تسييّر رحلات إلى محطات عالمية جديدة أبرزها بومباي بدولة الهند.

حيدر اباد:طيران بلدنا