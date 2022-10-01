من عشرة دول.. إرتفاع عدد الطلاب الأجانب بأكاديمية طيران سودانية





نجحت أكاديمية هاي لفل للطيران بالعاصمة السودانية الخرطوم في جذب طُلاب أجانب وذلك من واقع سُمعتها وكفاءة اساتذتها.

وكشفت احصاءات عن إرتفاع عدد الطلاب الأجانب الذين وفدوا إلى السودان للدراسة في الأكاديمية هذا العام.

وتوزعوا على عشرة دول قدموا منها وهي سوريا، فلسطين، مصر، جنوب السودان، الكونغو، اليمن، نيجيريا، تشاد، إثيوبيا، وإريتريا.

ويتوزع الطلاب الأجانب بهاي لفل على عدد من التخصُصات منها قيادة الطائرات، العمليات الجوية والضيافة الجوية.

ويشهد السودان إقبال جيد من الطلاب الأجانب لدراسة الطيران في عدد من الأكاديميات أبرزها هاي لفل، كمبراون، إنترناشونال وكلية الخرطوم، ويتولى عملية التدريس والتدريل أساتذة على درجة عالية من التأهيل الأكاديمي والخبرة العملية في مجال الطيران.

والصورة المنشورة للطالب السوري “زايد خالد” والطالبة الفلسطينية “آيات ياسر ” وهما من طلاب الضيافة الجوية الدفعة ٤٤.

وتنشُر مجلة طيران بلدنا الأسبوع القادم استطلاع مع الطلاب الأجانب بأكاديمية هاي لفل عن الدراسة في السودان.

الخرطوم:طيران بلدنا