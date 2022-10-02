أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022





ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022 داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1118جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1277 جنيهًا.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 958جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 745 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب نحو 8944 جنيه.

جدير بالذكر أنه يتأثر سعر الذهب بمصر بعدد كثير من العوامل أهمها سعر الدولار أمام الجنيه المصري، والعرض والطلب بالسوق المحلية، وسعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية جميعًا، فيما يتأثر بارتفاع الفائدة أيضًا في البنوك عالميًا، حيث يتجه المستثمرون بأغلب الأماكن إلى بيع ما لديهم من ذهب وأيضًا استثمار الأموال في أدوات الاستثمار الأعلى من جهة العائد المادي مثل الاستفادة من ارتفاع الفائدة في البنوك، وتسبب عمليات بيع الذهب بالبورصات العالمية إلى انخفاض السعر، فاليوم إجازة أسبوعية للبورصات العالمية بما فيها أسواق الأسهم والسلع والمعادن ومنها المعدن الأصفر.

بوابة فيتو