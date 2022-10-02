انسيابٌ طبيعيٌّ للمركبات والبضائع بالمعابر بين السودان ومصر





شدّدت إدارات معبري أشكيت وأرقين، على انسياب حركة العبور للمركبات والبصات والمسافرين بشكل “طبيعي” في الاتجاهين السوداني والمصري.

وقال مدير معبر أشكيت البرى، عباس حسن الكردي لـ(السوداني)، إنّ الحديث عن إغلاق المعابر غير صحيح، وإنّ حركة العبور فوق المُعتاد للجانبين والعمل يسير دون مُشكلات، مشيراً إلى أن إحصائية الخميس المنصرم تظهر خروج ٣٦ شاحنة صادر و٧٦ وارد، أما البصات ٢١ صادر مقابل ٢١ وارد، إضافةً إلى حركة المسافرين ومركبات الملاكي.

وأكد مدير معبر أرقين البري د. مبارك داؤود سليمان، انسياب حركتي الركاب والبضائع بين الجانبين السوداني والمصري، وقال لـ(السوداني) إن الحركة طبيعية حسب المُعتاد.

صحيفة السوداني