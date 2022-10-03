غرفة المصدرين: توقف جميع شركات التصدير عن العمل في السودان





كشف مدير شركة الماشية وعضو غرفة المصدرين بابكر محمد علي، عن توقف جميع شركات التصدير عن العمل، وقال في تصريح له إنه كانت هناك (1000) شركة متوقفة عن العمل مسبقًا، والآن توقفت جميع الشركات – على حد قوله.

وعزا محمد علي توقف الشركات نتيجة لقرارات وزارة المالية التي أفضت بزيادة الضرائب من 5 إلى 30% بجانب رفع رسوم الجبايات وجمارك الولايات، وأردف: “الزيادة أعلى من الأرباح وهذا شيء غير منطقي”.

وقال عضو غرفة المصدرين، إن قرار زيادة تعرفة عبور محطات الشاحنات أثر عليهم بصورة مباشرة، لافتًا إلى أن القرار تطبق اليوم بنسبة 600%، وتابع: “عجلة الإنتاج توقفت تمامًا، ومنذ إصدار هذا القرار لم تتحرك أي عربة”.

ألترا سودان