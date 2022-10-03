ارتفاع في اسعار النفط العربي





شهدت أسعار النفط اليوم الاثنين ارتفاعا طفيفا في الأسعار عن يوم امس حيث جاءت على النحو التالي:- نفط عمان ارتفع سعر البرميل الى 87.5 دولار بدلا عن سعر يوم امس الذي بلغ 84.44 دولارا ،فيما انخفض نفط مربان من 90.45 الى 87.57 دولار للبرميل ، كما انخفض النفط العربي الخفيف ليصل سعر البرميل 96.96 دولار بدلا عن 101.03 دولار للبرميل اما النفط العربي الثقيل فقد استقر على سعره حيث بلغ سعر البرميل 81.49 دولار ،بينما ارتفع سعر نفط برنت الى 88.73 دولار للبرميل بدلا عن 85.22 دولار ليوم امس.

صحيفة الصيحة