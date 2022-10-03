سعر الريال السعودي في البنوك ليوم الإثنين 3-10-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الريال السعودي ليوم الإثنين 3-10-2022، أمام الجنيه السوداني وسجل أعلى سعر للريال 153.45 جنيه وأقل سعر 150.75 جنيه.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال السعودي فى البنوك كالتالى:

سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني

151.80 جنيه للشراء .

152.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم

152.30 جنيه لشراء النقد. 153.45 جنيه لشراء التحويل

154.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي السوداني

150.75 جنيه للشراء.

151.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

152.44 جنيه للشراء.

153.58 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)