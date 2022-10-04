سودانية أبلغت عنه.. سائق مخمور يتسبب بحوادث مرورية بمصر





حصل موقع صدي البلد علي نص اقوال نقيب الشرطة بقسم الشروق مجري التحريات في قضية سائق السويس المخمور

نص أقوال مجري التحريات:

س/ ما الذي توصلت إليه تحرياتك؟

ج / توصلت تحرياتي بورود بلاغ من سيدة سودانية بالارتكاز الأمني بطريق السويس أمام بوابة الشروق عن قيام إحدى السيارات سوداء اللون بقطع الطريق على المارة والانحراف يمينا و يسارا بشدة علي مستقلي السيارات الأخرى وقيام قائدها بالتعدي علي مستقلي السيارات بالطريق فقام الضابط المختص بالارتكاز الأمني بإرسال أمين شرطة ومجند لاصطحاب الشخص القائم بالتعدي للارتكاز الأمني وعقب ذلك بلغ للارتكاز الامني و بلغ للمقدم تلفونيا من امين شرطة عن قيام المتهم بالفرار وان امين الشرطة بصحبته بالسيارة فقام المقدم جلال الشرقاوي باستقلال سيارة الشرطة وبملاحقة السيارة لاستيقافها وحال ذلك قام المتهم بقطع الطريق علي السيارات التي تريد أن تمر و بالانحراف يمينا ويسارا بعرض الطريق معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر فقام المقدم بالاتصال الهاتفي بأمين الشرطة وبمحادثته طلب منه إنه يشد فرامل اليد لما الطريق يهدي ويسحب مفتاح العربية وحينها كان المتهم يحاول إنه يقطع الطريق على أي حد بيعدي وكان فاتح الباب اللي جنبه ومخرج رجليه الشمال وكان فيه عربية نقل بمقطورة كانت بتحاول تعدي قدامه علشان تساعد إنها تقفل الطريق بس المتهم زنق عليها وسائق النقل ملحقش يفرمل فخبطه وبعد أما عداه حاول إنه يوقفه ولكن المتهم فر منه واستطاع أن يمر واستمر برعونة وتهور وبعدها حاول المقدم إنه يوقفه عند الكارتة بتاعت السويس و لكن هو عدى بسرعة ورا عربية كانت بتعدي من بوابات الكارتة وبعدين بدأت العربيات الملاكي إنها تساعد إنها تزنق عليه علشان يوقفوه وقام أمين الشرطة برفع فرامل اليد وسحب المفتاح من السيارة حسب تعليمات المقدم جلال الشرقاوي وبالفعل وقفوه الناس واتلمت عليه وضربوه وبعدين قام المقدم بضبطه واصطحابه للارتكاز الأمني وقام بتفتيش المتهم وقائيا خشية حمله ثمة ممنوعات ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات وبتفتيش سيارة المتهم عثر بداخلها على 2 دفتر بفرة وأمبوبة زجاجية.

س/وما سبب قيام المتهم باصطحاب أمين شرطة ؟

ج/هو أمين الشرطة كان ركب معاه عشان يوديه على الارتكاز لكن المتهم كان خايف ومكنش معاه رخص فجري وهو راكب معاه.

س/وهل قام المتهم بالتعدي على أمين الشرطة آنذاك؟

ج/لا

س/هل قام المتهم بتهديد أمين الشرطة آنذاك؟

ج/لا هو بس كان خايف وهو كان جنبه كوريك العربية بس هو مرفعوش عليه هو أمين الشرطة كان خايف إنه يضربه بيه ولكن المتهم مهددوش بحاجة وهي طريقة قيادة المتهم هي اللي خوفت أمين الشرطة منه جدا.

س/وما قولك فيما جاء بأقوال أمين الشرطة بتحقيقات النيابة العامة تلوناه عليه؟

ج/لا هو مهددوش فعلا الكوريك كان جنبه ولكنه مستخدموش هي طريقة قيادة المتهم اللي كانت مخلية أمين الشرطة خايف وتحرياتي النهائية أسفرت عن عدم قيام المتهم باستعمال القوة أو التهديد مع أمين الشرطة.

س/هل وقفت تحريات عن بيانات وشخص قائد السيارة النقل المارة البيان والتي تم تصويرها بمقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ؟

ج/ تحرياتي لم تتوصل لشخص قائدها أو بياناتها.

صدى البلد