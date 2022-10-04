الخرطوم.. السلطات تضبط عربة”فيرنا” بـ”القنطرة”





تمّ الاتصال بصاحب العربة لإتّخاذ الإجراءات القانونية.

أعلنت شرطة الخرطوم، عن ضبط عربة فيرا بارتكاز منطقة القنطرة، بعيد سرقتها بساعاتٍ.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الثلاثاء، أنّه وأثناء العمل الروتيني لارتكازات شرطة محلية شرق النيل، وعند الرابعة صباحًا تمّ توقيف عربة فيرنا موديل 2000 بارتكاز القنطرة، كان بها شخصين.

وأضاف” عند اعتراض أفراد لهم لاذا بالفرار وسقطت العربة داخل الترعة”.

وتابع” شرعت القوة بقيادة الضابط المناوب بقسم شرطة حلة كوكو بإخراج العربة من الترعة وإحضارها للقسم”.

وأكمل” تمّ فتح بلاغ تحت الماده ٤٤ إجراءات وبتفتيش العربة تمّ العثور بداخلها على مستندات تخصّ المواطن (ع ، ع، م) وبالاتصال عليه أفاد بأنّ العربة متوقفة أمام بوابة المنزل حيث تمّ إخطاره بضبط العربة بقسم شرطة حلة كوكو ومدوّن بشأنها إجراءات قانونية وبحضور صاحب العربة وبحوزته المستندات التى تؤكّد ملكيته للعربة تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدًا لتسليمها لصاحبها”.

باج نيوز