سابقة للقضاء السوداني.. قرار مثير من العليا في قضية توباك وآخرين





رفضت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا الخرطوم، جميع الطعون التي تقدّمت بها هيئة الإتهام عن الحق العام في ملف محاكمة محمد آدم (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف وطبيبة ثلاثينية، الموقوفين على ذمة مقتل العميد شرطة علي بريمة.

وكشفت مصادر أن دائرة المراجعة بالمحكمة العليا أيدت قرارات محاكم الموضوع والاسئتناف والعليا التي قضت بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالإطلاع على يومية التحري قبيل الشروع في سماع المتحري، وبذلك يعتبر القرار أول سابقة في تاريخ القضاء السوداني عقب تأييده من جميع الدرجات القضائية الأعلى في البلاد.

يذكر أن العميد شرطة علي بريمة لقي حتفه طعناً أثناء مشاركته في تأمين تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بالقرب من معمل (استاك) بشارع القصر في الخرطوم.

ويواجه المتهمون الـ(5) في الدعوى الإتهام بمخالفتهم نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي و(130) من القانون الجنائي.

وأشارت مصادر لـ(الصيحة) إلى أن دائرة المراجعة أيدت قرار محكمة الموضوع بالسماح لهيئات دفاع المتهمين بالإطلاع على محضر التحريات ورفضت الطعن المقدّم لها حول ذلك من قبل هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص في الدعوى باعتراضهما ورفضهما ذلك.

كما أيدت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا كذلك قرار محكمة الموضوع بعرض المتهمين على القمسيون الطبي لمعرفة مدى تعّرضهم للتعذيب والضرب من عدمه أثناء التحريات معهم وقبيل إحالتهم للمحاكمة.

وبحسب مصادر الصحيفة، أن محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت شرقي الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، أصدرت أواخر مايو الماضي قراراً يعتبر كأول سابقة قضائية بسماحه لهيئات دفاع المتهمين الخمسة بالإطلاع على محضر التحريات قبيل الشروع في سماع المتحري، الأمر الذي رفضته هيئتا الإتهام عن الحق العام والخاص في القضية وقتها واعترضت عليه، بحجة أن القرار يضر بقضيتهم في الإتهام- لاسيما وأنه جرى العمل في المحاكم بسرية يومية التحري وعدم السماح لدفاع المتهمين بالإطلاع عليها.

صحيفة الصيحة