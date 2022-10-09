سعر الدولار في البنوك ليوم الأحد 9-10-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الدولار ليوم الأحد 9-10-2022، أمام الجنيه السوداني حيث سجل أعلى سعر للدولار 577.00 جنيه وأدنى سعر 573.00 جنيه.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي

سعر الدولار في بنك أمدرمان الوطني

576.50 جنيه للشراء.

580.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الخرطوم

574.98 جنيه للشراء النقد. شراء التحويل 577.00 جنيه

581.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي السوداني

573.00 جنيه للشراء.

579.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي

577.00 جنيه للشراء.

581.32 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)