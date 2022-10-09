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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 9 سيتمبر 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 578.00 جنيه
الريال السعودي : 154.13 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 562.97 جنيه
الدرهم الإماراتي : 158.35 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 158.45 جنيه
الجنيه الإسترليني : 635.80 جنيه
الجنيه المصري : 27.00 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.