السيسي يوجه 3 رسائل للمصريين.. تضحيات الماضي تحمي الحاضر





مكافحة الإرهاب، تطوير الدولة وأجهزتها، محاربة الغلاء”، رسائل داخلية عدة، حملها خطاب للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجهه الإثنين إلى مواطنيه.

ففي كلمة مرتجلة بختام الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، أكد السيسي، تحسن الأوضاع في بلاده بشكل كبير، خاصة من ناحية مواجهة التهديدات والإرهاب، “بفضل أبناء مصر من الجيش والشرطة وكافة قطاعات الدولة”.

وأوضح السيسي أن “ما وصلت إليه بلاده من وضع أفضل كان بسبب تضحيات الجيش والشرطة، التي بذلوها من أجل حماية أمن ومستقبل أكثر من 100 مليون نسمة”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

“تضحيات” الأمن

ووجه السيسي رسالة إلى عناصر الجيش والشرطة الذين “استشهدوا” في الأحداث التي مرت بها بلاده خلال الفترة الماضية، قائلا: “كل الاحترام والمحبة للعطاء الذي قدمه الشهداء وأسرهم من أجل بلدنا وشعبنا (..) هذه الدماء لن تضيع ونحن لن ننساها”.

وأضاف أن “الدماء التي قدمت والأرواح التي رحلت ليست بالثمن البسيط، لكنها في رقابنا جميعا كمصريين، أسر الشهداء كانوا سببا فيما قدمه أبناؤهم من تضحيات في كافة القطاعات”، مضيفًا: “البلد لو راحت (سقطت) مكنش هيبقي في مستقبل لأي أحد”.

تطوير الشرطة

وفيما دعا الرئيس المصري المسؤولين إلى ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار وتقدم مصر، شدد على المسؤولية “الكبيرة” الملقاة على عاتق وزارة الداخلية.

واستطرد الرئيس المصري “نحن جميعا نتساءل عن وجود الشرطة إذا ما واجهتنا مشكلة ما في الشارع أو حتى في المنزل.. وعن دور الشرطة والرقابة في حالة غلاء الأسعار”.

وطلب السيسي، جهاز الشرطة بضرورة التعامل بإنسانية ورقي مع المواطنين، قائلا: “ونحن نتعامل مع المواطنين في مصر نبقى دائما منتبهين لمواجهة تحديات كثيرة تتمثل في التصدي لغير المنضبطين، وعلى رجال الشرطة التعامل برفق وتعليمهم من خلال الأداء الراقي والقدوة والممارسة”.

وأضاف أن التطوير يشمل كافة قطاعات الدولة بما فيها وزارة الداخلية، مشددا على حرص بلاده على أن يكون التطوير بشكل هادئ وموزون لتطوير قدرات الدولة وأدواتها.

العين الإخبارية