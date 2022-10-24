خبراء: الانقلاب أفقد الاقتصاد (5) مليارات دولار





اعتبر خبراء، ان اجراءات اوانقلاب ٢٥ أكتوبر حرم المواطن السوداني من جني ثمار انجازات حكومة الفترة الانتقالية، وخسرت البلاد استثمارات تقدر بنحو ٥ مليارات دولارمن الدعم الخارجي المؤكد للعام ٢٠٢٢م، إلى جانب توقف برنامج إعفاء الديون، موضحين ان غياب الحكومة والسياسات أثرعلى حياة المواطنين والاقتصاد السوداني.

ويرى الخبيرالاقتصادي بروفيسورإبراهيم اونوران غياب الحكومة وعدم وجود سياسات أثر كثيرا على حياة المواطنين والاقتصاد السوداني، وقال لـ(السوداني)إن هذا الوضع تسبب في اتخاذ العديد من القرارات(الفردية) دون مؤسسية وشفافية ومحاسبية، أثرعلى كل اوضاع البلاد، مشيرا إلى ان توقف المنح والقروض له انعكاس ولكن يظل غياب الحكومة هو الأثر الأكبر.

وقال المستشار الاقتصادي السابق في الحكومة الانتقالية، د. آدم حريكة، في ورقة حول “الأداء الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية، الانقلاب العسكري يجرف ثمرات الإصلاح الاقتصادي الذي صبر عليه المواطن وتحمل تكلفته”، مشيرا الى ان حكومة الفترة الانتقالية قدمت برنامج إصلاح اقتصادي شامل، بدأ يؤتي أكله خلال عام من التطبيق، وبرز ذلك في ارتفاع معدلات الاستثمار الزراعي خاصة، وزادت الرقعة الزراعية من ٤٠ الى ٥٤ مليون فدان في ٢٠٢١م،وكان من المخطط ان ترتفع الى٧٢ مليون فدان خلال ٢٠٢٢م، إلى جانب زيادة كبيرة في طلبات الاستثمار الخاص.

. وأوضح حريكة، أن إغلاق ميناء بورتسودان والانقلاب بحسب قوله، لم يسمحا للمواطن بجني ثمارهذه الانجازات رغم دفعه ثمنها وصبر عليها،وخسرت البلاد استثمار يقدر بنحو ٥ مليارات دولارمن الدعم الخارجي المؤكد للعام ٢٠٢٢م، إلى جانب توقف عمليات إعفاء الدين الخارجي، وحدوث شبه توقف تام للاستثمار الأجنبي، وافاد ان الانقلاب العسكري اوصل البلاد الى حلقة من الفراغ السياسي والتدهور الاقتصادي. ودعا الخبيرالاقتصادي بروفيسور عزالدين ابراهيم، لمراجعة تغيير وتنويع تركيبة الاقتصاد السوداني، والارتفاع في سلسلة القيمة الأعلى للمنتجات والسلع السودانية، بالاتجاه نحو الصناعة لان قيمتها اعلى في الاقتصاد، وقال لـ(السوداني)إن الاقتصاد السوداني في حالة تدهور منذ انفصال الجنوب، وزاد الانقلاب من سرعة تدهوره، لافتا الى ان خروج البترول أثر على تركيبة الاقتصاد، وصار الاعتماد على الزراعة غير مجد، وان الخطوة المطلوبة التوجه نحو الصناعة لانها تعد الأفضل لاحداث التحول في الاقتصاد السوداني.

صحيفة السوداني