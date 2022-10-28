غوغل حذفتها من متجرها.. 16 تطبيقا لأندرويد يجب أن تحذر منها





يحتاج الملايين من مستخدمي أندرويد إلى التحقق مرة أخرى من هواتفهم بحثا عن أكثر من 10 تطبيقات خطيرة تم حظرها من متجر غوغل (Google play).

ويذكر تقرير لموقع إكسبريس (Express) أن أكثر من 20 مليون مستخدم لنظام أندرويد حمّلوا 16 تطبيقا من متجر غوغل، كانت تخفي سرا برامج ضارة.

وحُمّلت التطبيقات الشائعة -التي تم تنزيل واحد منها فقط أكثر من 10 ملايين مرة- بسلسلة برامج ضارة جديدة اسمها “كليكر” (Clicker)، يستخدمها المحتالون عبر الإنترنت للحصول على عائدات إعلانات غير قانونية.

واكتشف خبراء الأمن في شركة مكافي (McAfee) المتخصصة في أمن المعلومات هذا الخطأ الجديد، وأبلغوا غوغل بالنتائج التي توصلوا إليها، حيث قامت غوغل بحذف التطبيقات لاحقا من متجر “بلاي”.

ومع ذلك، إذا قمت بتنزيل أي منها قبل أن تزيلها غوغل، فستظل موجودة على جهازك، وهذا يعني أن من الضروري لأي مستخدم حذف هذه التطبيقات الخطيرة على الفور.

تأثيرات ومضار

وسيظهر تأثير هذه البرامج على أجهزة الذين لا يقومون بحذفها، بسبب عمل هذه البرامج الضارة في الخلفية، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في الأداء إلى جانب استنزاف البطارية أسرع من المعتاد، وارتفاع حرارة الجهاز، بالإضافة إلى استهلاك كميات كبيرة من بيانات الهاتف المحمول الشهرية.

وفي حديثها عن تهديد أندرويد الجديد، قالت مكافي في منشور بالمدونة: “حدد فريق أبحاث مكافي مؤخرا برنامج كليكر الضار الجديد الذي تسلل إلى غوغل بلاي”.

وفي المجموع، تم تأكيد أن 16 تطبيقا كانت موجودة سابقا على غوغل بلاي تحتوي على برمجية ضارة، مع 20 مليون مستخدم مفترض.

وكانت التطبيقات الأكثر شيوعا التي تحتوي على برنامج كليكر الضار هي: “هاي سبيد كاميرا” (High-Speed Camera) بأكثر من 10 ملايين تنزيل، و”ديكسكلين” (DxClean) بأكثر من 5 ملايين عملية تنزيل، و”فلاش لايت” (Flashlight) بأكثر من مليون مستخدم.

وسيواجه أي شخص قام بتنزيل تطبيق ديكسكلين خيبة أمل كبيرة، حيث ادعى التطبيق أنه يهدف إلى المساعدة في تحسين أداء الهاتف ومنع الإعلانات المزعجة، لكنه فعل العكس تماما.

ولا يمكن للمستخدمين المتأثرين اكتشاف التهديد، لأن البرامج الضارة بذلت جهودا كبيرة لضمان عدم انتباه المستخدمين للبرامج التي تعمل في الخلفية. فلن يبدأ البرنامج الضار في العمل في الساعة الأولى بعد تثبيت التطبيق المخترق.

فالبرنامج يقوم بتأخير بدء تشغيل البرمجية الضارة عندما يعمل المستخدم على جهاز أندرويد الخاص به بنشاط.

الجزيرة