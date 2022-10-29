شاومي تطرح هاتفاً ذكياً بفترة شحن مدتها 9 دقائق فقط





كشفت شركة “شاومي” الصينية، أمس الجمعة، عن أحدث تشكيلة هواتف ذكية لها “ريدمي نوت 12″، ‏والتي تتضمن هاتفا يتسم بفترة شحن قياسية غير مسبوقة.

ويتمتع الهاتف الجديد “ريدمي نوت 12 ديسكافيري إديشن” بقدرة هائلة تصل إلى 210 وات “هايبر تشارج”، ويتم التحكم في هذه الميزة من خلال 3 شرائح شحن سريعة بقوة 100 وات، والتي تقوم بشحن بطارية الهاتف التي تبلغ قوتها 4300 مللي أمبير في الساعة بالكامل خلال 9 دقائق فقط، وفقا لبيان رسمي من “شاومي”.

وتراوحت أقصر فترة شحن في الهواتف الذكية سابقا بين 30 و15 دقيقة.

كما يتسم هاتف “شاومي” بشاشة “أوليد” مقاسها 6.67 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغا بيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغا بيكسل، وكاميرا لالتقاط الصور “السيلفي” بدقة 16 ميغا بيكسل.

فضلا عن أن الهاتف يشمل فتحات لشريحتي اتصال، ومكبرات صوت مزدوجة، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملليمتر، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغا بايت، وذاكرة تخزين 256 غيغا بايت.

وسيتم طرح هاتف “ريدمي نوت 12 ديسكافري” بسعر 330 دولارا أمريكيا، وهناك فرصة جيدة لأن تشق هذه التشكيلات الجديدة من هواتف “شاومي” الذكية طريقها إلى الأسواق الدولية لاحقا.

البيان