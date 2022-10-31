الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لـ دكتور أمين علي مؤسس مبادرة عصر القوة الرقمية





منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للدكتور أمين علي عبدالرحمن مستشار الإعلام والتسويق والخدمات الرقمية، ومدتها عشر سنوات، وذلك ضمن فئة المبدعين وأصحاب المواهب التخصصية والمتميزين في مجالاتهم.

ويعتبر د. أمين من أقدم العاملين في مجالات الإعلام الرقمي والتسويق الرقمي وصناعة المحتوى وأمن المعلومات في الوطن العربي وإفريقيا، وتم منحه الإقامة الذهبية لدوره الرائد في التطوير والتدريب وإكساب المهارات الرقمية للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة في إماراتها السبع.

وتمنح الإقامة الذهبية بدولة الإمارات ضمن تعديلات أجريت لاستقطاب الكفاءات والعلماء من عدة بلدان وتخصصات، وكذلك للطلاب المتفوقين وأسرهم، ولرواد الأعمال والمبرمجين والمستثمرين، وذلك بحسب رصد “كوش نيوز”.

وكان الدكتور أمين قد أسّس مبادرة عصر القوة الرقمية بالسودان وأطلق نسختها الأولى في شهر يونيو 2022 بالخرطوم، ويهدف من خلالها إلى نشر ثقافة الاستخدام الإيجابي للتقنية الرقمية، مستفيداً من خبرته العملية الطويلة؛ حيث يعتبر أول من أنشأ موقع للتجارة الإلكترونية بالسودان وبوابات إعلامية كُبرى، وأول من قدم برامج تدريبية متخصصة في الإعلام والتسويق الرقمي وبرامج توعوية في أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية بالسودان، وحاصل على تأهيل عالٍ ومتقدم في صناعة المحتوى الرقمي وتصميم الرسائل الإعلامية والتسويقية الذكيّة.

وعلى المستوى الدولي فهو أوّل من قدم برامج متخصصة في دول خليجية لاستهداف الجمهور على المنصات الرقمية بالمحتوى الذكي، وشملت خدماته أكثر من 70 ألف شخص لأكثر من 40 جنسية، وتم تكريمه في أكثر من 150 مؤسسة في عدة دول، من بينها: شرطة دبي، شرطة الشارقة، وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات، ومؤسسات سودانية في القطاعين العام والخاص، وشارك في عدة مؤتمرات وفعاليات دولية، وقدّم أوراق علمية في السودان، الإمارات، مصر، سلطنة عمان، والمملكة المغربية، وتمت استضافته في عدة وسائل إعلام دولية ومحلية.

وعبّر د. أمين علي لـ “كوش نيوز” عن سعادته بحصوله على الإقامة الذهبية، مُقدماً شكره لحكومة دولة الإمارات على الاهتمام والتقدير، متمنياً لهم دوام التوفيق والريادة.

دبي – “كوش نيوز”