رسميًّا ولهذا السبب.. حظر 6 آلاف مشجع أرجنتيني من دخول ملاعب المونديال في قطر





قالت حكومة مدينة بوينس أيرس: إن مشجعين متورطين في جمعيات غير قانونية وآخرين مدينين برسوم غذائية، هم جزء من قائمة تضم نحو ستة آلاف مشجع أرجنتيني لن يُسمح لهم بدخول ملاعب مونديال 2022 في قطر.

وأبلغ وزير العدل والأمن في المدينة مارسيلو دي أليساندرو محطة إذاعية محلية، أن القرار يشمل “المشجعين المتورطين في أعمال العنف هنا بالأرجنتين”، وأضاف: “نريد إعادة السلام إلى كرة القدم، وأن يكون العنف خارج الملاعب”.

“وتم إدراجهم لانتمائهم (للجماهير العنيفة) ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة مثل (أعمال تجارية محظورة في الشوارع)، وعدم دفع نفقة مستحقة (من الوالدين المطلقين)”.

وفد من الشرطة الأرجنتينية في قطر

وقال أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في مونديال 2022 “كما هو الحال دائمًا في كأس العالم؛ سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة)؛ للعمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية”.

وفي يونيو، وقّعت وزارة الأمن الوطني، اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يُسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي في الأرجنتين.

صحيفة سبق