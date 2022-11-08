وسيط سوداني يكشف تفاصيل مُثيرة بشأن مفاوضات المريخ مع التوأم المصري





كشف أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، عن اقتراب التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن من تولي قيادة المريخ السوداني خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية تناقلها الإعلام المصري: حسام حسن وإبراهيم حسن قريبان من تولي مهمة تدريب المريخ السوداني.

وأردف نجم الكرة المصرية السابق: النادي السوداني على أعتاب الاتفاق مع التوأم من أجل تولي قيادة الفريق.

وأكمل أحمد حسام ميدو: أتمنى إتمام تعاقد التوأم مع المريخ، خاصة أنهما يحتاجان إلى تجربة جديدة خارج مصر، وأتمنى لهما التوفيق.

بدوره، كشف وسيط اللاعبين والمدربين السوداني “محمد نور” في تصريحات خاصة لـ”الصيحة”، تفاصيل مُثيرة بشأن التوأم المصري “حسام وإبراهيم حسن” وحقيقة مفاوضات المريخ معهما.

“نور” أكد أنه الوسيط المفوض من قِبل “التوأم” للتفاوض مع الأندية السودانية، وأضاف: خلال الفترة الماضية، بحثت مع “حسام وإبراهيم حسن” خيار التدريب في السودان وحصلت منهما على مُوافقة مبدئيّة على الأمر، حيث رحبا بالعمل في السودان شريطة الحصول على عرض مناسب وضمان العمل في بيئة مهيأة.

وأردف الوسيط السوداني: بعد الحصول على موافقة التوأم للعمل في الدوري السوداني، قمت بطرح هذا الخيار لإدارة المريخ السابقة إبان رئاسة “حازم مصطفى” وبالفعل تمت معهما اتصالات لكنها لم تأخذ الصبغة الرسمية.

“محمد نور” واصل حديثه “للصيحة”، وأضاف: طرحت الأمر على إدارة المريخ الحالية أيضاً، وامس جمعتني مكالمة مطولة مع “ابراهيم حسن” علمت خلالها أن أحد أعضاء لجنة التسيير الحالية عقد معه جلسة أمس الأول ، وأنه تلقى عدة اتصالات من عدة شخصيات كل منها يخطره بأنه من طرف نادي المريخ، وأضاف “نور”: “إبراهيم حسن” طلب أن تتم المفاوضات بشكل احترافي وبما أنني الوسيط المفوض من “التوأم المصري” في السودان، فأنا المسؤول عن التفاوض وإكمال الاتفاق بشكل رسمي حال كان المريخ جادا بالفعل ويملك رغبة حقيقة في التعاقد مع “حسام وإبراهيم حسن” لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

صحيفة الصيحة