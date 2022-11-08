إصابة مفاجئة تضرب ماني قبل المونديال





اضطر السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ، لعدم استكمال مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، الجارية الآن بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة على بداية المباراة، اشتكى ماني من بعض الآلام، ليضطر مدربه جوليان ناجلسمان لاستبداله مبكرًا.

وأقحم المدرب الألماني مواطنه ليروي ساني بدلا من النجم السنغالي في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وتأتي هذه الإصابة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة كأس العالم 2022 المقرر غقامته في قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر / تشرين الثاني و18 ديسمبر / كانون الأول، التي يشارك بها منتخب السنغال، الذي يضم بين صفوفه ساديو ماني.

وتخشى الجماهير السنغالية تعرض ماني لإصابة قوية تؤدي لابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، مما يحول دون مشاركته في مونديال قطر.

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