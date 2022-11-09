الدوري السوداني الممتاز: الأنظار شاخصة صوب ”موقعة كريمة”





الجولة الـ8 من الدوري السوداني الممتاز عصر ومساء اليوم.

يواجه المريخ المتخبّط محليًا امتحانًا صعبًا أمام الأهلي مروي، الأربعاء، مدركًا أنّ الخسارة ستضعه على بعد نقاط عديدة من المتصدّر الأهلي شندي صاحب الـ13 نقطة.

واستعاد الأحمر الوهّاج نغمة الانتصارات على حساب الأهلي شندي بعدما فاز عليه بهدفٍ وحيدٍ دون ردٍ، ليحصد النقطة السادسة بعد خسارة مفاجئة أمام الرابطة كوستي في المرحلة السابعة.

ويتواجد المريخ في المرتبة العاشرة من الممتاز، لكنّه يملك عديد من المواجهات المؤجّلة.

ويواجه مدرب المريخ التونسي غازي الغرايري، ضغوطات في الوقت الراهن، بعد التراجع الكبير في مستوى الفريق منذ البطولة الإفريقية، لكنّه يعمل جاهدًا في تصحيح الأوضاع لتفادي الإقالة.

ومنحت لجنة تسيير النادي التي يقودها أيمن المبارك، التونسي فرصة جديدة لإثبات نفسه وتصحيح مسار الفريق في المنافسة المحلية وتجهيز الخيارات الإيجابية قبل التحديات التي تنتظر المريخ على الصعيد الإفريقي.

ووقف الغرايري على جاهزية عناصره قبل لقاء اليوم بخوض تجربة ودية أمام حي المودة فاز فيها بهدفٍ دون ردٍ.

على الجانب الآخر، يدخل الأهلي مروي صاحب الأرض لقاء اليوم وهو منتشيًا بفوزه الأخير على كوبر الخرطوم، ليستعيد توازنه بعد سلسلة من الهزائم في النسخة الحالية.

ويواجه الفريق الشهير بـ”ملوك الشمال”، أزمة عناصر بعد مغادرته لأبرز النجوم في الانتقالات الفائتة، بجانب تراجع الثقة ما جعله يتواجد في المركز الرابع عشر بالبطولة.

ويأمل الأهلي مروي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في لقاء اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية تعينه في التقدّم إلى الأمام.

وفي بقية المباريات، يلعب حي العرب بورتسودان”13″ نقطة مع كوبر الخرطوم”5″ نقاط، والشرطة القضارف”12″ نقطة مع هلال الفاشر”8″ نقاط، الزومة الخرطوم”نقطة” مع الرابطة كوستي”8″ نقاط، وتوتي الخرطوم”6″ نقاط مع حيدوب النهود”7″ نقاط.

باج نيوز