السوباط التقى رئيسه .. الكويت الكويتي يزور السودان ويباري الهلال





قام رئيس نادي الهلال السيد (هشام السوباط) خلال تواجده بدولة الكويت، أمس الثلاثاء بالتوقيع على توأمة مع نادي الكويت (عميد) الأندية الكويتية، وذلك بحضور رئيس النادي الكويتي السيد (خالد بن غنيم) الذي أخذ السوباط في جولة تعريفية داخل مكتبه الذي يحوي مكتبة رياضية ضخمة، هذا وتحدّث الجانبان عن مكانة الناديين في الخارطة الأفريقية والآسيوية واتّفقا على تبادل المنافع والخبرات عبر التوأمة.

وكشفت المتابعات أن نادي الكويت سيزور السودان خلال الفترة المقبلة لإقامة معسكر وأداء ثلاث مباريات أمام الهلال وفرق أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

صحيفة الصيحة