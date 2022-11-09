ماني يغيب عن كأس العالم





أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن السنغالي ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.

واضطر ماني لعدم استكمال مباراة فريقه ضد فيردر بريمن، أمس الثلاثاء، بملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني.

وبعد مرور نحو 20 دقيقة على بداية المباراة، اشتكى ماني من بعض الآلام، ليضطر مدربه جوليان ناجلسمان لاستبداله مبكرًا.

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، يعاني ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يغيب ماني عدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر.

ومن المقرر أن يعلن مدرب السنغال أليو سيسي عن قائمة اللاعبين الذين سيتوجهون إلى قطر يوم الجمعة المقبل.

فيما أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوجوستان سنجور، عن قلقه بشأن اصابة نجم أسود التيرانجا.

وقال سنجور في تصريحات لوكالة فرانس برس “تصوّروا ان تخسر فرنسا جهود (كريم) بنزيما، نحن قلقون بعد الأنباء التي وردتنا مساء أمس”.

وأضاف “ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونخ) وإشعارا رسميا من النادي، يتعين علينا الانتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه”.

وحاول المسؤولون السنغاليون الاستفسار عن حالة ماني من المقربين منه، فكان الجواب هو انتظار ما سيقوله ناديه.

وتابع سنجور “إنه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو ماني أو من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم”.

وحبست السنغال بأكلمها أنفاسها بعد خروج ماني مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى أن رئيس البلاد نشر تغريدة تقول “ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونخ – بريمن، كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل قلبي أنا معك: لكي يباركك الله”.

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