غاب عنه اللقب 36 عامًا.. «FIFA 23» تتوقع بطل كأس العالم 2022م





توقعت شركة “EA Sports” المصممة للعبة “فيفا” الشهيرة، المنتخب الفائز بلقب النسخة 22 لكأس العالم المقررة في قطر.

وأجرت شركة “EA Sports” تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ 64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة “FIFA 23”.

ووفقاً للتجربة، فقد فاز المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل مونديال قطر 2022، وتوج قائده النجم ليونيل ميسي بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.

والمثير للانتباه أن شبكة “ESPN” الأمريكية، قالت إن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة هي نفسها التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018، وتوقعت الفائز بشكل صحيح.

ووفقاً لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي والأزلي البرازيلي في النهائي، وانتهى اللقاء بفوز التانغو بقيادة ميسي على زميله في فريق باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار قائد السامبا، بهدف وحيد.

وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقاً من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كل من الدنمارك، وهولندا، وفرنسا، بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية، وألمانيا، والبرتغال.

يذكر أن آخر بطولة كأس عالم دخلت خزانة منتخب الأرجنتين كانت منذ 36 عاماً، حيث توج التانغو بالمونديال مرتين في تاريخه، عامي 1978 و1986.

صحيفة البيان