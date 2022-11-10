الهلال يسقط الأهلي بثنائية ويتصدّر





واصل الهلال، رحلة انتصاراته وحقق فوزه الخامس توالياً في النسخة الحالية من الدوري الممتاز، وذلك بتفوقه على الأهلي شندي بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما عصر أمس بملعب بربر لحساب الجولة السابعة.

العائد للمباريات المحلية بعد غياب “محمد عبد الرحمن” لعب دور البطولة المُطلقة في فوز فريقه، بعد أن سجّل الهدف الأول في آخر ثواني شوط اللعب الأول، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويسهم في تأمين النتيجة بالهدف الثاني الذي سجّله مدافع الأهلي شندي محمد حبيب بعد تحويله عرضية “محمد عبد الرحمن” بالخطأ في شباك فريقه.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى “15 نقطة” في صدارة الترتيب، فيما بقي الأهلي شندي برصيد “عشر نقاط”.

صحيفة الصيحة